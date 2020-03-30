2020/03/30 | 18:54 - المصدر: الغد برس

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بوتين وترامب يتفقان على إجراء مشاورات روسية أمريكية حول أسواق الن

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بوتين وترامب يتفقان على إجراء مشاورات روسية أمريكية حول أسواق النفط

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