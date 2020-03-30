الاعرجي: الاعتراض على الزرفي نتيجة طبيعية لسياسة المحاور

2020/03/30 | 18:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد نائب رئيس الوزراء الاسبق، بهاء الاعرجي، اليوم الاثنين، ان سياسة المحاور التي تبنتها الكتل السياسية نتج عنها مواقف وقرارات "غير وطنية".وغرد الاعرجي على حسابه في موقع "تويتر"وتابعته "كلكامش برس" قائلا "تُعتبر الاعتراضات التي يواجهها المُكلّف بتشكيل الحكومة، نتيجة طبيعية لسياسة المحاور التي تبنّتها الكتل السياسية، والتي تمخّضت عنها الكثير من القرارات والمواقف غير الوطنية".​تُعتبر الإعتراضات التي يواجهها المُكلّف بتشكيل الحكومة، نتيجة طبيعية لسياسة المحاور التي تبنّتها الكتل السياسية، والتي تمخّضت عنها كثير من القرارات والمواقف غير الوطنية!.— بهاء الأعرجي (@bahaa_alaaraji) March 30, 2020​​​

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