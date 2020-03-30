المصرف العراقي للتجارة يعلن زيادة رأسماله لثلاثة مليارات دولار

2020/03/30 | 18:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن المصرف العراقي للتجارة (TBI)، اليوم الاثنين، زيادة جديدة لرأس ماله تضيف له المزيد من القوة تماشياً مع رؤيته الاستراتيجية للسنوات 2020-2023.وذكر البنك في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه”قام بزيادة رأسماله من 2.3 مليار دولار (2.7 تريليون دينار عراقي) إلــــى 3 مليارات دولار (3.5 تريليون دينار عراقي) في ضوء نتائج […]

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