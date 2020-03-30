الحشد والقوات الأمنية ينفذان عملية امنية شمال شرق طوز خروماتو

2020/03/30 | 19:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة من اللواء 52 بالحشد الشعبي والقوات الأمنية، الاثنين، عملية امنية شمال شرق طوز خروماتو شرقي محافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة من اللواء 52 بالحشد الشعبي وبالتنسيق مع الجيش العراقي وفرقة الرد السريع والامن الوطني وبإسناد من طيران الجيش العراقي نفذ عملية امنية بناءً على معلومات استخباراتية

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