النقل تعلن إعادة 254 مواطناً عراقياً من العالقين في الامارات

2020/03/30 | 19:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، إعادة 254 مواطناً عراقياً من العالقين في الامارات.وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “254 مواطنا عراقيا وصلوا ضمن الرحلة الجوية الاستثنائية الخاصة بإعادة العالقين في الدول الى أرض الوطن قادمة من دبي الى مطار بغداد الدولي”.وكانت وزارة النقل كشفت، السبت، […]

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