باسناد الحشد.. طيران الجيش يقتل ثلاثة “دواعش” خلال عمليات “ربيع الانتصارات” في جزيرة نينوى

2020/03/30 | 19:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل طيران الجيش العراقي، الاحد، ثلاثة عناصر بتنظيم “داعش” الإرهابي خلال عمليات ربيع الانتصارات الكبرى في جزيرة نينوى باسناد اللواء 44 بالحشد الشعبي.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن طيران الجيش العراقي استهدف، اليوم، عجلة (بيك اب – تيوتا) محملة بمواد طبية ولوجستية لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي، ما اسفر عن مقتل ثلاثة

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