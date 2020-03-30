مدير مكتب الحشد في البصرة: الحشد يعمل في البصرة منذ 40 يوما ضمن حملة وعي

2020/03/30 | 19:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير معاونية شؤون الشهداء والمضحين في البصرة عمار الجعفري، الاثنين، ان الحشد الشعبي بجميع افراده مقاتلين وقادة عملوا منذ 40 يوما على شكل لجان للتعفير ومساعدة الفقراء من طريق توزيع السلال الغذائية.وقال الجعفري في تصريح لاعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان “قبل 40 يوما بدأ الحشد الشعبي بحملة وعي ضد وباء

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