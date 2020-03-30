2020/03/30 | 19:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللامي يثمن مساعي نائب رئيس البرلمان حسن الكعـبي والنائب احمد الجبوري بتوزيع المواد الغذائية على المواطنين مجانا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/30 | 19:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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