البنك المركزي ينفي اصابة محافظه علي العلاق بفيروس كورونا

2020/03/30 | 19:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى البنك المركزي العراقي، الاثنين، الأنباء التي تناقلت عن إصابة محافظه علي محسن ألعلاق، مؤكدة أن العلاق حريص على اجراءات الوقاية، داعيا الى توخي الدقة في نشر هكذا اخبار.وقال […]

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