🟠مصدر : قيادات التحالف الوطني لا تزال ترفض ترشيح عدنان الزرفي

2020/03/30 | 19:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر مطلع ان اغلب قيادات التحالف الوطني ( الشيعي ) لاتزال ترفض وبشدة تكليف عدنان الزرفي بمهمة تشكيل حكومة انتقالية انتخابية .واكد المصدر ان حظوظ الزرفي لتشكيل الحكومة […]

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