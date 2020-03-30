الداخلية تكشف ارقام مخالفي الحظر وتعلق على اتاوات سيطرة الصفرة

2020/03/30 | 19:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن ارقام كبيرة للمخالفين لحظر التجوال، فيما علقت على فرض الاتاوات في سيطرة الصفرة.

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