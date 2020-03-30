2020/03/30 | 19:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. توضيح من مدير المرور العام بشأن البوابة الإلكترونية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. توضيح من مدير المرور العام بشأن البوابة الإلكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).