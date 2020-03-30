نفط ميسان تدعم صحة المحافظة بمليوني دولار لمواجهة كورونا

2020/03/30 | 19:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت شركة نفط ميسان، الاثنين، عن تبرعها بمبلغ ( ٢ ) مليون دولار يتم تخصيصها ضمن مشاريع المساهمات الاجتماعية لحقول ميسان دعما لجهود دائرة صحة المحافظة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال معاون مدير عام الشركة نفط علي جاسم حمود ، بان تخصيص هذا المبلغ ياتي ضمن مساهمة الشركة لدعم جهود دائرة الصحة […]

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