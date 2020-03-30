المصرف العراقي للتجارة يرفع رأسماله إلى 3 مليارات دولار

2020/03/30 | 19:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن المصرف العراقي للتجارة (TBI)، اليوم الاثنين، زيادة رأسماله إلى 3 مليارات دولار.





وقال المصرف في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، قام المصرف العراقي للتجارة بزيادة رأسماله من 2.3 مليار دولار (2.7 تريليون دينار عراقي) إلــــى 3 مليارات دولار (3.5 تريليون دينار عراقي) في ضوء نتائج اعماله للسنة 2019 بعد تدقيقها من قبل شركة التدقيق الدولية ارنست اند يونغ (E&Y) واستناداً لموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي.

وأضاف أنه حقق نمواً كبيراً في ايراداته للسنة المالية المنتهية 31/12/2019 حيث بلغت 708 مليون دولار (837 مليار دينار عراقي) بــزيــادة بـنـسـبـة 12% عن السنة السابقة وبصافي ربح بلغ 556 مليون دولار (657 مليار دينار عراقي) بزيادة بنسبة 68٪ عن السنة السابقة.

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