حملة “وعي” تنفذ حملة تعفير في ريف الديوانية ومناطقها النائية

2020/03/30 | 19:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت مؤسسة الإمام الحسين (عليه السلام) بالتعاون مع قافلة “مجانين الحشد” حملة تعفير وتعقيم في المناطق الريفية والنائية بمحافظة الديوانية وذلك ضمن حملة “وعي” التي اطلقتها هيئة الحشد الشعبي للوقاية من فيروس كورونا.

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