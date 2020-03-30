الامم المتحدة تحذر من أزمة وشيكة في البلدان النامية

2020/03/30 | 19:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة )..توقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تضرب الأزمة المتنامية لمرض كوفيد-19 البلدان النامية بشكل غير متناسب، ليس فقط باعتبارها أزمة صحية في المدى القصير ولكن كأزمة الاجتماعية والاقتصادية كذلك، قد تستمر آثارها المدمرة على مدى الأشهر والسنوات القادمة.وقال بيان عن البرنامج اليوم الاثنين، من المتوقع أن تتجاوز خسائر البلدان النامية من الدخل […]

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