لومبارديا الإيطالية تواصل تسجيل أعداد وفيات كبيرة يومياً

2020/03/30 | 19:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مصدر مطلع يوم الاثنين إن عدد وفيات فيروس كورونا في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا زاد 458 حالة في يوم واحد إلى نحو 6818.

وسجلت لومبارديا يوم الأحد 416 حالة وفاة.

وأضاف المصدر أن عدد المصابين بكورونا في لومبارديا زاد بنحو 1154 حالة إلى 42161 شخصا.

وهذه الزيادة في الحالات أقل بكثير من عدد 1592 حالة جديدة المسجل يوم الأحد و2117 حالة يوم السبت.

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