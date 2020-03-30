2020/03/30 | 19:23 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلاق عملية عسكرية في محافظة صلاح الدين ضد فلول داعش

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