تركيا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 10827 شخصاً والوفيات
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تركيا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 10827 شخصاً والوفيات إلى 168
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