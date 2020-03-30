مصر تعتقل أكثر من 1800 مواطن خرقوا حظر التجوال

2020/03/30 | 19:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن القبض على 1816 مواطنا خرقوا حظر التجول في البلاد، وذلك خلال 24 ساعة فقط.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم ضبط 1816 شخصا مخالفا، و78 سيارة، و51 دراجة نارية، و32 مركبة توك توك، و83 محلا عاما.

وأشارت الوزارة إلى أنها تواصل جهودها لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية وتنفيذ قرار الحظر خلال المواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظا على الصحة والسلامة العامة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أمر النائب العام المصري، بإخلاء سبيل فتاتين، بتهمة تصوير فيديوهات للسخرية من حظر التجوال وتحريض المواطنين على خرق حظر التجوال، خلال فترة الحظر بمنطقة التجمع الأول، على مواقع التواصل الاجتماعي، بكفالة 20 ألف جنيه لكلا منهما.

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