2020/03/30 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظهر_محمد_صالح الصراع الطبقي المميت :كورونا والقضية الاجتماعية .مظهر محمد صالحيصعب على المثقف العربي ان لايقرأ للكاتب والأكاديمي العراقي المميز في العلوم السلوكية والتحليل الاجتماعي الاستاذ فارس كمال نظمي ولاسيما في رائعته الاخيرة التي جاءت تحت عنوان :الوباء الكوروني...واسئلة في السياسة والدين ....! اذ تظهر احداث الايام الماضية على تفشي الوباء ملامح التصرفات البشرية في المجتمعات المهمشة ......

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