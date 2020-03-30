محمد عبد الشفيع عيسى - الاقتصاد السياسي للفقر: سؤال النظرية والتطبيق (موجز)

2020/03/30 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عبد_الشفيع_عيسى -1- عن الفقر و التنمية..من هنا نبدأ..! لنفتتحْ الحديثَ من حيث يتم الافتتاح حول مقاييس الفقر السائدة؛ إذ الفقر وفق ماهو شائع نوعان:"فقر الدخل" في ضوء خط الفقر المرسوم لمن يقعون تحت حدّ أدنى معين للدخل السنوي للفرد، ثم "فقر القدرات" فى ضوء الندرة النسبية الشديدة للخدمات الاجتماعية الأساسية، و لا سيما التعليم والصحة.و يُشتقّ من هذا التعريف المزدوج للفقر، المعياران السائدا......

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