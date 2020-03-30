2020/03/30 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_عبد_الشفيع_عيسى -1- عن الفقر و التنمية..
من هنا نبدأ..! لنفتتحْ الحديثَ من حيث يتم الافتتاح حول مقاييس الفقر السائدة؛ إذ الفقر وفق ماهو شائع نوعان:"فقر الدخل" في ضوء خط الفقر المرسوم لمن يقعون تحت حدّ أدنى معين للدخل السنوي للفرد، ثم "فقر القدرات" فى ضوء الندرة النسبية الشديدة للخدمات الاجتماعية الأساسية، و لا سيما التعليم والصحة.
و يُشتقّ من هذا التعريف المزدوج للفقر، المعياران السائدا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد عبد الشفيع عيسى - الاقتصاد السياسي للفقر: سؤال النظرية والتطبيق (موجز)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
من هنا نبدأ..! لنفتتحْ الحديثَ من حيث يتم الافتتاح حول مقاييس الفقر السائدة؛ إذ الفقر وفق ماهو شائع نوعان:"فقر الدخل" في ضوء خط الفقر المرسوم لمن يقعون تحت حدّ أدنى معين للدخل السنوي للفرد، ثم "فقر القدرات" فى ضوء الندرة النسبية الشديدة للخدمات الاجتماعية الأساسية، و لا سيما التعليم والصحة.
و يُشتقّ من هذا التعريف المزدوج للفقر، المعياران السائدا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد عبد الشفيع عيسى - الاقتصاد السياسي للفقر: سؤال النظرية والتطبيق (موجز)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد عبد الشفيع عيسى - الاقتصاد السياسي للفقر: سؤال النظرية والتطبيق (موجز)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).