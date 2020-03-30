عبد علي عوض - ألمؤتمر ألإفتراضي لمجموعة ألدول ألعشرين

2020/03/30 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_علي_عوض حينما كانت ألأمراض ألفتّاكة بمختلف طبيعتها الوبائية سواءٌ كانت متوطنة أم طارئة في مختلف بقاع العالم، ما كانت شعوب العالم تعلم بأرقام الوفيات ألتي تصل إلى الملايين، والسبب هو مرتبط بغياب عدم تطور وسائل ألإعلام المرئي والمقروء وقبل ألثورة ألمعلوماتية وألإنترنيت.ما كانت تتعرض شعوب أورﭘ-;-ـا والولايات ألمتحدة لإبادات جماعية بسبب إنتشار ألأوبئة ألقاتلة بذات الحجم مثلما تعرضت لها شعوب البلدان الفقي......

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