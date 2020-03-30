قرار بحجر بلدة عراقية كاملة بسبب كورونا

2020/03/30 | 19:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أكد قائممقام قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل، بإقليم كردستان اليوم الإثنين، (30 آذار2020)، صدور قرار بفرض الحظر الصحي، على الآلاف من السكان في بلدة خليفان التابعة للمحافظة.

وقال قائممقام قضاء سوران كرمانج خضر، في تصريح صحفي، أنه "تم فرض الحجر الصحي على بلدة خليفان، وذلك بعد التأكد من إصابة 6 أشخاص من البلدة بفيروس كورونا".

وكانت أول إصابة سُجلت بفيروس كورونا في بلدة خليفان أمس الأحد، لقادمٍ من بريطانيا منذ 19 يوماً، حيث تم تسجيل 5 حالات أخرى في البلدة نفسها اليوم، وهم رجل وامرأة وثلاثة أطفال، كلهم من الملامسين من أقرباء المصاب الأول.

وكان المصاب، قد أقام في منزل عائلته والتقى بوالدته وأخوته، حيث تم الحجر على 29 شخصاً من الملامسين له.

وشهدت أربيل اليوم، تسجيل 8 إصابات وحالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد.

واعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 41 اصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الاصابات في البلاد الى 547 حالة.

وقالت وزارة الصحة بإقليم كردستان في بيان، إنه "في إطار إجراء الفحوصات والبحث عن المشتبه بهم، تم تشخيص 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد".

وأوضحت أن "خمسة من المصابين وهم رجل وامرأة وثلاثة أطفال من عائلة المصاب الذي أعلن عن تشخيصه أمس في ناحية خليفان".

وأكدت أن "ثلاثة مصابين آخرين هم رجال ومن سكنة مدينة دهوك لكنهم خضعوا للحجر الصحي في أربيل بعد عودتهم من فرنسا".

إلى ذلك، أعلنت المديرية العامة لصحة أربيل، شفاء مصاب بفيروس كورونا في المدينة بعد تلقيه العلاج اللازم، ليبلغ مجموع من تماثلوا للشفاء حتى الآن في المحافظة، ستة مصابين.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 150 إصابة، بينها 57 حالة شفاء وحالتا وفاة.

بغداد اليوم - بغداد

كشف مسوؤل بوزارة الصحة ، الاثنين 30-3-2020، السبب الرئيس وراء تأخر اعلان حصيلة الإصابات بفيروس كورونا اليوم والتي تعلن عادة ظهراً او بعد ظهر كل يوم في الآونة الأخيرة.

وقال الوكيل الفني لوزير الصحة حازم الجميلي لبغد

بغداد اليوم - البصرة

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النقل، الاثنين (30 اذار 2020)، إعادة 254 مواطناً عراقياً من العالقين في الامارات.

وقالت الوزارة في بيان، إن "254 مواطنا عراقيا وصلوا ضمن الرحلة الجوية الاستثنائية الخاصة بإعادة العالقين في الدول ال

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