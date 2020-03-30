النقل تعلن إعادة 254 مواطناً عراقياً من العالقين في الامارات

2020/03/30 | 19:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النقل، الاثنين (30 اذار 2020)، إعادة 254 مواطناً عراقياً من العالقين في الامارات.

وقالت الوزارة في بيان، إن "254 مواطنا عراقيا وصلوا ضمن الرحلة الجوية الاستثنائية الخاصة بإعادة العالقين في الدول الى أرض الوطن قادمة من دبي الى مطار بغداد الدولي".

وكانت وزارة النقل كشفت، السبت (28 آذار 2020)، عن سبب تأخر اعادة العراقيين العالقين خارج البلاد من الراغبين بالعودة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "جميع الرحلات الأستثنائية المباشرة التي ينفذها الناقل الوطني في الوقت الراهن والخاصة باجلاء المواطنين العالقين في الدول الاخرى تحتاج لأتخاذ العديد من الاجراءات والمخاطبات مع الجهات المعنية والتنسيق الكامل معها ،وحال استكمالها هذة الاجراءات وتحديدها موعد الرحلات فأن الوزارة ومن خلال الخطوط الجوية العراقية تلتزم بالاعلان عنها بمواقعها المعتمدة رسميآ".

وتابع البيان:"نهيب بكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ووسائل الإعلام توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة وأعتمادها من مصادرها الرسمية وعدم التشويش على مواطنينا الكرام الذين يعيشون ظروفا قاهرة بسبب تداعيات أزمة كورونا"، مشيرا إلى "ضرورة اعتماد مواعيد الرحلات حصراً من خلال موقعي وزارة النقل العراقية وشركة الخطوط الجوية العراقية ".

بغداد اليوم-متابعة

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وقال قائممقام قضاء سوران كرمانج خضر، في ت

بغداد اليوم - بغداد

كشف مسوؤل بوزارة الصحة ، الاثنين 30-3-2020، السبب الرئيس وراء تأخر اعلان حصيلة الإصابات بفيروس كورونا اليوم والتي تعلن عادة ظهراً او بعد ظهر كل يوم في الآونة الأخيرة.

وقال الوكيل الفني لوزير الصحة حازم الجميلي لبغد

بغداد اليوم - البصرة

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