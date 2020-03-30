طيران الجيش يقتل 3 دواعش في جزيرة نينوى

2020/03/30 | 19:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت هيئة الحش الشعيي، اليوم الاثنين، عن قتل ثلاثة من عناصر تنظيم داعش الارهاب خلال عملية "ربيع الانتصارات الكبرى" في جزيرة نينوى؟وقالت الهيئة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "قوة من اللواء 44 في الحشد الشعبي وبإسناد من طيران الجيش استهدف، اليوم، عجلة نوع (تويوتا بيك اب) محملة بمواد طبية ولوجستية تعود لتنظيم داعش الإرهابي، ما اسفر عن مقتل ثلاثة دواعش كانوا يستقلونها في جزيرة نينوى".وكانت قوات الحشد الشعبي والجيش اطلقت، اليوم الاثنين، عملية ربيع الانتصارات الكبرى لتطهير جزيرتي نينوى وصلاح الدين من فلول داعش.

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