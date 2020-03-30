2020/03/30 | 19:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن قائد فرقة الامام علي القتالية، طاهر الخاقاني، اليوم الاثنين، عن المباشرة بدفن 13 جثة من المتوفين بفيروس كورونا في مقبرة وادي السلام في النجف.وقال الخاقاني في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تمت المباشرة بدفن 13 من جثامين المتوفين بمرض كورونا في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف".وبين "تم تخصيص هذه المقبرة لدفن المتوفين بمرض كورونا الوبائي في منطقة صحراوية بعيدة عن مركز المدينة".وتابع "وجهنا فرقة الامام علي (ع) القتالية بإنشاء مغتسل ومصلى والمباشرة بحدل الارض وحفر القبور وفق الشروط الشرعية والطبية، وقد تم فعلياً الدفن من قبل فريق متطوع من فرقتنا".وأكد الخاقاني أنه "تم التنسيق مع عدد من طلبة الحوزة العلمية لتولي أداء صلاة الجنازة على المتوفين".تجدر الإشارة إلى أن بعض جثامني المتوفين بفيروس كورونا مضى عليها نحو أسبوعين في دائرة الطب العدلي بسبب رفض البعض تخصيص مقبرة لهم تحت ذريعة الخشية من تفشي الوباء، على الرغم من أن الأماكن التي تم اختيارها بعيدة عن المناطق السكنية.وكان آخر تلك الاعتراضات ما حدث في محافظة ديالى قبل يومين حين توجهت المفارز الطبية بصحبة قوة أمنية من دائرة الطب العدلي في بغداد إلى مقبرة في قزانية لمواراة الجثامين الثرى إلا أن الأهالي هناك اعترضوا طريق القافلة مما اضطرها إلى العودة بالجثامين إلى بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد "تكدسها" لاسبوعين في الطب العدلي.. الحشد يواري الثرى جثامين المتوفين بكورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد "تكدسها" لاسبوعين في الطب العدلي.. الحشد يواري الثرى جثامين المتوفين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).