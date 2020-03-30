فنانو ايران يدعون فنانين العالم للتضامن معهم وكسر الحصار

2020/03/30 | 19:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وجه مجموعة من نخبة الفنانين الإيرانيين رسالة إلى الفنانين حول العالم،دعو فيها الى المساندة من اجل رفع الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على ايران التي تمر بازمة انسانية بسبب فايروس كورونا.وجاء في الرسالة: يمرّ الشعب الإيراني اليوم بأزمتين، أزمة مشتركة بيننا جميعاً تُعرف باسم كورونا، وأزمة الحظر الجائر التي لانتمنى أن تمرّوا بها بتاتاً.[…]

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