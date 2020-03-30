النقل : وصول اكثر من 400 عراقي على متن رحلتين استثنائيتين من بيروت ودبي

2020/03/30 | 19:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة النقل يوم الاثنين وصول العشرات من العراقيين على متن رحلة استثنائية قادمة من العاصمة اللبنانية بيروت.واعلنت الوزارة في بيان اليوم عن صول 155مواطن عراقي إلى ارض الوطن على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية ذات الطراز B737/YI-ASV ضمن الرحلة الأستثنائية الاولى القادمة من بيروت الى مطار بغداد الدولي .وفي بيان […]

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