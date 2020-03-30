2020/03/30 | 19:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يعلن المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين لشهر نيسان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يعلن المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين لشهر نيسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).