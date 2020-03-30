2020/03/30 | 19:33 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة .. "العراقي متفائل" دراسة عالمية تظهر نسبة الاكثر يأس وتفاؤل ..!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة .. "العراقي متفائل" دراسة عالمية تظهر نسبة الاكثر يأس وتفاؤل ..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).