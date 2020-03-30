احد أعلام النسابة والتاريخ.. العراق يودع المحقق السيد عبد الستار الحسني البغدادي

2020/03/30 | 19:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد توفي، اليوم الاثنين، المحقق العراقي والنسابة والشاعر المؤرخ السيد عبد الستار الحسني البغدادي والسيد عبد الستار درويش الحسني البغدادي المولود في مدينة الكاظمية بداية الخمسينات من القرن الماضي يعد احد اهم المحققين والنسابة العراقيين اضافة الى انه شاعر ومؤرخ وله قصائد ومؤرخات عديدة وكان ولعاً بالأنساب والرجال والأدب والتاريخ وبرع في هذه […]

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