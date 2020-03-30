🟠 إستشهاد نجل معتمد المرجع السيد السيستاني بتفجير في ديالى

2020/03/30 | 19:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، بأن نجل معتمد المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني استشهد بتفجير في ديالى.وقال المصدر ان “مجهولين نصبوا عبوة ناسفة أمام منزل الشيخ عباس الأنصاري معتمد المرجعية […]

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