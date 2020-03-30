قصة مرض قاسم الفراتي بالكورونا

2020/03/30 | 19:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أ.د.محمد الربيعي لنبدأ قصة المرض من أولها.قبل عشرة أيام، أقام أحد الاصدقاء واسمه جاسم حفلا بمناسبة رجوعه من سفر، حيث التقط فيروس مرض كوفد 19 (Covid-19) من شخص آخر كان يحمل الفيروس من دون علمه.بعد ذلك بثلاثة أيام، سعل في يده قبل أن يفتح باب بيته للترحيب بصديق له يدعى قاسم الفراتي.[…]

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