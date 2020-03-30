شاهد لحظة توقيع انسحاب القوات الأمريكية من القصور الرئاسية بالموصل

2020/03/30 | 19:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت القوات العراقية مع قيادة التحالف الاميركي في العراق اتفاقية لخروج قوات التحالف من القصور الرئاسية في مدينة الموصل، وتسليمها لقيادة عمليات نينوى....

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