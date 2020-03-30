الصحة تعلن ارقام كورونا لهذا اليوم:83 اصابة جديدة

2020/03/30 | 20:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل مختبراتها 83 اصابة جديدة بوباء كورونا، لترتفع الحصيلة النهائية الى 630، مع وفاة 46 آخرين، وشفاء 152 مصاباً.وقالت الوزارة في بيان يتحدث عن الموقف الوبائي اليومي، وأطلعت عليه يس عراق”، “سجلت مختبرات الوزارة ٨٣ إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد موزعة كالتالي”.– […]

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