موافقة أميركية طارئة لاستخدام عقارين كعلاج للمصابين بفيروس كورونا

2020/03/30 | 20:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدَّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، توقعه أن يبلغ انتشار فيروس كورونا المستجد ذروته في الولايات المتحدة مع اقتراب عيد الفصح على الأرجح.

ودافع ترامب في تصريحات أدلى بها، الاثنين، لشبكة فوكس نيوز عن قرار إدارته تمديد تعليماتها المتعلقة بالتباعد الاجتماعي حتى نهاية أبريل، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات قد تساعد في إنقاذ ملايين الأرواح.

وقال "نعتقد أن الـ30 من أبريل هو اليوم الذي سنتمكن فيه من رؤية بعض التقدم الحقيقي.



ونتوقع أن نرى أنه، قبل الأول من يونيو، نظن أن الوفيات، أمر سيئ قوله، سيتخفض إلى عدد ضئيل جدا".

وكان ترامب تراجع، الأحد، في إيجاز البيت الأبيض اليومي، عن موعد النصر على فيروس كورونا والذي كان قد حدده بعيد الفصح في 12 أبريل المقبل، مشيرا إلى أن "هذا الموعد ربما يكون هو موعد ذروة تفشي الوباء في الولايات المتحدة".

واقترح ترامب وفريق العمل الذي شكله البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا، إرشادات أولية بعنوان "15 يوما لإبطاء الانتشار"، والتي قدمت التفاصيل حول قواعد التباعد الاجتماعي لتقليص التجمعات وتقليل الاتصالات من شخص لآخر، وحثت الأميركيين على البقاء في المنازل قدر الإمكان.



وكان مقررا أن تنتهي فترة تلك الإرشادات الاثنين.

وأثار الرئيس الأميركي جدلا الأسبوع الماضي، عندما أشار إلى احتمال إعادة فتح الأعمال التجارية وتخفيف القيود بشكل عام بحلول عيد الفصح.



وكشف إعلانه، الأحد، تمديد العمل بالإجراءات المعتمدة للحد من انتشار كوفيد-19، أنه لم يعد ينظر في ذلك.

وقال لفوكس نيوز إن المعلومات التي قدمها له كبار مسؤولي الصحة تحدثت عن أن بين 1.6 إلى 2.2 مليون شخص قد يموتون إذا لم تكن هناك أي قيود، حتى إن أدت الإجراءات ذاتها إلى ضغوط اقتصادية هائلة لمن سرحوا من عملهم بسبب إغلاق مختلف الأعمال.

وأكد ترامب أن "أسوأ شيء يمكننا فعله هو إعلان النصر.. ثم عدم تحقيقنا أي نصر"، مجددا "نحن في حرب، إنها حرب".

وأصبحت الإصابات المسجلة في الولايات المتحدة تتصدر قائمة الحالات في العالمK ووصلت حتى صباح الاثنين، إلى 143055 إصابة في حين بلغت الوفيات 2513 على الأقل.

وتعد ولاية نيويورك بؤرة للوباء في البلاد، إذ شهدت وفاة أكثر من ألف شخص وإصابة حوالي 60 ألفا.

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة والعضو في فريق البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، إن الوباء العالمي قد يحصد أرواح ما بين 100 و200 ألف شخص في الولايات المتحدةK فيما قد يصل عدد المصابين إلى الملايين.

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