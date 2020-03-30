2020/03/30 | 20:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع الطلبة لمساعدة انفسهم في التعليم الالكتروني عن طريق الاشتراك في خدمة الانترنيت للمساعدة في معرفة المحاضرات.وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة عدنان العربي في تصريح اطلعت عليه وكالة صدى، بان المواد ستتم اعادتها في حال عودة الدوام الى وضعه الطبيعي في الايام المقبلةوان التعليم الالكتروني والدراسة عن بعد هو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التعليم يدعو الطلبة للتعاون معها من اجل نجاح التعليم الالكتروني) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التعليم يدعو الطلبة للتعاون معها من اجل نجاح التعليم الالكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).