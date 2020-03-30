هيئة الحشد الشعبي توصل رواتب عوائل الشهداء الى منازلهم في النجف

2020/03/30 | 20:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت هيئة الحشد الشعبي/ معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في النجف الاشرف، الاثنين، بتوزيع رواتب عوائل الشهداء لشهري شباط وآذار.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان كوادر المعاونية قامت بإيصال رواتب عوائل الشهداء الى منازلهم نظرا لتطبيق حظر التجوال الوقائي.واضاف ان عملية توزيع الرواتب شملت مركز المحافظة والاقضية والنواحي والارياف.

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