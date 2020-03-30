ناحية المنصور تطلب من أصحاب الأملاك بخفض بدلات الإيجار

2020/03/30 | 20:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداداين] طلبت ناحية المنصور غربي العاصمة بغداد، أصحاب الأملاك العقارية والعقارات التجارية في منطقة المنصور [الراقية] الى خفض بدلات الإيجار بسبب الظرف الراهن الذي تعيشه البلاد جراء فيروس كورونا وحظر التجوال.

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