🟠سرقة إحدى لوحات فان جوخ من متحف هولندي مغلق جراء كورونا

2020/03/30 | 20:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امستردام ـ وكالات أعلن متحف والشرطة اليوم الاثنين أنه تمت سرقة إحدى لوحات فان جوخ بعد منتصف ليل الأحد من أحد المتاحف الهولندية المغلقة في إطار جهود السيطرة على جائحة […]

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