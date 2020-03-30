🟠غالب الشابندر يشن هجوما لاذعا على عادل عبد المهدي . تغريدة

2020/03/30 | 20:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن السياسي المستقل غالب الشابندر هجوما لاذعا على رئيس الحكومة المنتهية ولايته عادل عبد المهدي ، قائلا : يا عدو المهدي انت و بحكم التجربة اثبت انك- بانتمائك السياسي-لست عراقياً […]

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