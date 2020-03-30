مصدر امني لـ”العهد نيوز”: اعتقال ثلاثة من ابرز المطلوبين بعملية امنية استباقية في الرمادي

2020/03/30 | 20:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد مصدر امني في محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، بان قوة امنية تمكنت من اعتقال ثلاثة مطلوبين بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من احياء مدينة الرمادي .وقال المصدر في حديث لـ ” العهد نيوز”، ان ” قوة امنية شرعت بحملة امنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخبارية افادت بوجود عدد من […]

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