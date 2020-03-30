اعلام صحة كربلاء لـ”العهد نيوز”: تسجيل 3 اصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد

2020/03/30 | 20:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء أفاد مدير اعلام صحة كربلاء سليم كاظم، اليوم الاثنين، عن اصابة 3 اشخاص بفايروس كورونا المستجد في كربلاء وقال كاظم في حديث لـ”العهد نيوز” ان صحة كربلاء سجلت ثلاث حالات من الاصابة بفايروس كوفيد 19 المستجد هذا اليوم في المحافظة واضاف الى ان الحالات تم التاكد من اصابتهم مختبريا.

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