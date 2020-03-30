العراق يعلن عن تسجيل 83 إصابة جديدة اليوم و4 وفيات بفيروس كورونا

2020/03/30 | 20:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل ٤ وفيات و٨٣ اصابة جديدة بكورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)..اليوم الاثنين ، إن الاصابات توزعت على النحو الآتي: – بغداد الرصافة: ٢ – بغداد مدينة الطب: ١ – بغداد الكرخ: ١١ – البصرة: ١٠ – النجف: ١٨ – السليمانية: […]

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