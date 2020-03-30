حال الشعر العربي الآن

2020/03/30 | 20:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فخري صالح علينا أن نعترف أن الشعر العربي يمر في المرحلة الراهنة بأزمة عميقة، سواءٌ فيما يتعلق بالعناصر الشكلية والتجربة الوجودية، أو ما يتعلق بطرق استقباله لدى المجموعات القرائية التي مازالت تؤمن بأن الشعر يمثل نوعاً أدبياً بالغ الأهمية للتعبير عن تجارب الوجود التي ينخرط فيها العرب المعاصرون.فإلى أين تتجه قاطرة الشعر العربي المعاصر ...

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