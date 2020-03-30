إخوان الصفا

2020/03/30 | 20:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد زكي ابراهيـم لا أعلم على وجه اليقين كيف كان أهل العلم في البصرة يتذاكرون في القرن الرابع الهجري، وأين كانوا يتطارحون الشعر، يتبادلون الرأي، يتداولون الحكمة.وقد أقفلت الأسواق الشهيرة مثل المربد أبوابها منذ زمن غير يسير.ولم تكن هناك مقاهٍ عامة يتداولون فيها الأخبار، ويجتمعون عندها لشرب القهوة، أو احتساء الشاي، أو تدخين ...

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