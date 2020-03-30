2020/03/30 | 20:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ثقافة قريبة الى العربية ترجمها عن الاسبانية: حسين نهابة “التصجيمة” هي عادة تبدو طبيعية ومنطقية بالنسبة للكثير من دول العالم وغامضة بالنسبة للأجانب “للبعض الآخر”.بيد ان الثابت في الأمر بانها شيء اصلي بالنسبة لإسبانيا على وجه التحديد. انواع “التصجيمة” كثيرة ومتعددة جداً وتجمع جذوراً مختلفة لكنها في جوهرها تنصب في هدف واحد دائماً: ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التصجيمة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التصجيمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).