كوردستان تجلي 325 طالباً من قبرص

2020/03/30 | 20:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل الى مطار أربيل الدولي مساء يوم الاثنين 325 طالبا تم اجلاؤهم برحلة جوية استثنائية من قبرص الى اقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده في المطار، انه بأمر من رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني تم اجلاء 325 طالبا من قبرص.

واضاف ان "الطلبة الذين تم اجلاؤهم ليس جميعهم من مواطني الاقليم، ونحن لا نميز بينهم جميعهم سواسية بالنسبة لنا، مردفا بالقول ان العائدين سيخضعون للحجر الصحي في اربيل ".

واشار المتحدث إلى أن حكومة الإقليم تكفلت بمصاريف إعادة هؤلاء الطلبة، مشيرا الى ان "هناك طلبة كورد اخرين سيتم اجلاؤهم، ونحن ننسق مع الحكومة الاتحادية بهذا المجال".

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