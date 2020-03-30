قضاء جمجمال في السليمانية يعلن انتهاء حجر 280 عاملاً بأحد الحقول الغازية

2020/03/30 | 20:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- السليمانية أعلنت لجنة مواجهة فيروس كورونا، في قضاء جمجمال، اليوم الاثنين، انتهاء مدة الحجر المفروضة على 280 عاملاً في حقل كورمور الغازي في القضاء التابع لمحافظة السليمانية.وجاء في بيان صادر عن اللجنةتلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “مدة الحجر على 280 من العاملين في حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال انتهت، بعد […]

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